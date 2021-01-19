"УГМК-Застройщик" признан одним из лучших девелоперов России

"УГМК-Застройщик" вошел в тройку лучших девелоперов России с самыми высокими потребительскими качествами объектов.

Компания заняла второе место по данным рейтинга федерального портала ЕРЗ.РФ.

Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК, за месяц компания улучшила позицию в рейтинге сразу на семь пунктов: по данным на 1 декабря 2020 она занимала девятое место. Первое место в рейтинге занял девелопер, также реализующий несколько проектов в Екатеринбурге.

При этом "УГМК-Застройщик" остается лидером аналогичного топ-листа по Свердловской области, его объекты также регулярно получают высокие оценки экспертов отрасли. Так, ЖК бизнес- и элит-класса "Макаровский" в центре Екатеринбурга, по данным ЕРЗ.РФ, в январе 2021 года сохранил статус лучшей жилой новостройки в России и в Свердловской области.

ЖК бизнес-класса "Нагорный" оказался в топ-5, а жилой район "Изумрудный бор" - в топ-20 региональных новостроек. Кроме этого, недавно три объекта, которые строила компания - ЖК "Макаровский", IsetTower и БЦ "Вознесенский" - вошли в рэнкинг самых красивых зданий Екатеринбурга за последние 10 лет по данным одного из городских интернет-порталов.

"Для того, чтобы сделать жизнь покупателей счастливее и комфортнее, мы не только постоянно улучшаем сами продукты, но и создали стандарты девелопмента, на которые всегда ориентируемся. Это определенные локации, внимание к материалам, архитектуре, эстетике и атмосфере, создание полноценной инфраструктуры, особое отношение к благоустройству дворовой территории, качеству постпродажного сервиса через свою управляющую компанию - важна каждая деталь.

Мы стремимся к тому, чтобы все наши жилые проекты отвечали всем запросам современного покупателя. Мы вводим новые дома, которые также высоко оцениваются и экспертами, и потребителями", - отметил руководитель девелоперских проектов "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин.

Стоит отметить, что компания входит в топ-5 застройщиков Свердловской области с самыми большими объемами введенного жилья (более 34 тыс. кв.м с начала 2020 года) и в топ-20 застройщиков региона по текущим объемам строительства. В настоящее время "УГМК-Застройщик" возводит более 73 тыс. кв.м новых жилых площадей.