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Общество Приволжский ФО Пермский край
(2004) |

В Перми возобновят строительство двух проблемных домов

Два проблемных дома в Перми - по ул. КИМ, 14 и пр. Декабристов, 97 будут достроены. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства, подрядчики завершили обследование технического состояния домов.

По результатам экспертизы, дома можно достраивать и сдать в эксплуатацию. В случае, если права на завершение строительства передадут региональному фонду защиты прав дольщиков, будут разработаны проекты достройки и на объектах возобновится работа.

В Пермском крае насчитывается 58 проблемных домов. Федеральным фондом уже приняты решения о восстановлении прав 2169 дольщиков Пермского края, рассмотрены 32 проблемных дома. 16 из объектов решено достроить, дольщики 16 домов получают компенсации.

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В Перми возобновят строительство двух проблемных домов

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Теги: дольщики, дома, строительство, проблемные дома



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