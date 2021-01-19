В Перми возобновят строительство двух проблемных домов

Два проблемных дома в Перми - по ул. КИМ, 14 и пр. Декабристов, 97 будут достроены. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства, подрядчики завершили обследование технического состояния домов.

По результатам экспертизы, дома можно достраивать и сдать в эксплуатацию. В случае, если права на завершение строительства передадут региональному фонду защиты прав дольщиков, будут разработаны проекты достройки и на объектах возобновится работа.

В Пермском крае насчитывается 58 проблемных домов. Федеральным фондом уже приняты решения о восстановлении прав 2169 дольщиков Пермского края, рассмотрены 32 проблемных дома. 16 из объектов решено достроить, дольщики 16 домов получают компенсации.