В Челябинске испытают новый трамвай УКВЗ

В Челябинск на тестовые испытания доставлена новая модель трамвая Усть-Катавского вагоностроительного завода, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального миндортранса.

Новый односекционный низкопольный трамвай имеет 33 места для сидения и вмещает 116 пассажиров.

"О закупке данной модели говорить преждевременно. Как выражаются трамвайщики, сначала должны быть устранены все "детские болячки" нового вагона, выявить которые и есть цель испытаний в Челябинске", - сообщили в министерстве.

Напомним, в 2019 году в Челябинске уже проходил испытания новый трехсекционный трамвай УКВЗ. Однако во время первых испытаний он сломался. В ноябре этого же года трамвай увезли из Челябинска.