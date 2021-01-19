19 Января 2021
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Общество Челябинская область
трамвай УКВЗ (2021) | Фото: миндортранс Челябинской области

В Челябинске испытают новый трамвай УКВЗ

В Челябинск на тестовые испытания доставлена новая модель трамвая Усть-Катавского вагоностроительного завода, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального миндортранса.

Новый односекционный низкопольный трамвай имеет 33 места для сидения и вмещает 116 пассажиров.

"О закупке данной модели говорить преждевременно. Как выражаются трамвайщики, сначала должны быть устранены все "детские болячки" нового вагона, выявить которые и есть цель испытаний в Челябинске", - сообщили в министерстве.

Напомним, в 2019 году в Челябинске уже проходил испытания новый трехсекционный трамвай УКВЗ. Однако во время первых испытаний он сломался. В ноябре этого же года трамвай увезли из Челябинска.

трамвай УКВЗ(2021)|Фото: миндортранс Челябинской области

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В Челябинске испытают новый трамвай УКВЗ

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Теги: УКВЗ, трамвай, испытания,



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