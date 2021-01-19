Казахстан начнет вакцинацию "Спутником V" раньше срока

Казахстан планирует начать вакцинацию "Спутником V" раньше запланированного срока - с 1 февраля, а не с конца месяца, как планировалось ранее. Об этом заявил министр здравоохранения республики Алексей Цой.

На первом этапе будут охвачены наиболее подверженные риску заражения группы населения, включая врачей, педагогов, сотрудников силовых структур.

В первом полугодии должны привиться два миллиона человек, во втором — три-четыре миллиона, пишет РИА Новости.

Напомним, Казахстан с 22 декабря начал производство российской вакцины "Спутник V".

При этом страна ведет разработку собственной вакцины. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. При этом в декабре планируется произвести 2 млн доз казахстанской вакцины.