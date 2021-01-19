19 Января 2021
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Общество В России Москва
(2018) | Фото: Накануне.RU

Номер 122 для вопросов по коронавирусу станет бесплатным для звонков любых операторов – правительство

Правительство закрепило за сотовыми операторами обязанность сделать бесплатными вызовы на номер 122 – это единая телефонная линия для вопросов, связанных с распространением коронавируса. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.

Напомним, короткий телефонный номер 122 появился в конце ноября 2020 года. Крупнейшие мобильные операторы уже тогда сделали звонки на него бесплатными.

"Единый номер позволил централизовать звонки, связанные с распространением коронавируса, в coll-центрах регионов, организовать оперативную маршрутизацию обращений в поликлиники, на станции скорой помощи и в другие службы", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, мониторинг работы единого номера ведется в круглосуточном режиме. Новогодние праздники – период пиковой нагрузки – система отработала без сбоев.

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Номер 122 для вопросов по коронавирусу станет бесплатным для звонков любых операторов – правительство

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Теги: 122, короткий номер, прямая линия, правительство, мобильные операторы



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