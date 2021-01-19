На Ямале пересмотрен приговор из-за смерти ребёнка на картодроме

19 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про приговор ученому Азату Мифтахову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ямало-Ненецкий АО
картинг (2006) | Фото: Накануне.ru

На Ямале пересмотрен приговор из-за смерти ребёнка на картодроме

Городской суд Салехарда наказал 44-летнего бывшего директора "Центра внешкольной работы" Игоря Семенова и 56-летнего экс-преподавателя учреждения Сергея Мамонтова за смерть ребёнка на картинге, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ямала.
Читайте также:

Центр обучал детей по платной образовательной программе "Картинг для продвинутых". Занятия предполагали специальную экипировку, которой почти не было – выдавали только шлемы, маленькие водители ездили в повседневной одежде.

Мамонтов 10 ноября 2019 г. вёл занятие, на которое пришло шесть учеников. В тот день на улице было холодно, мама 10-летнего пилота повязала ему на шею шарф. В этой же одежде преподаватель допустил ученика до управления картом. Во время движения свободно свисавшие концы шарфа попали в движущиеся механизмы открытых частей карта, затянув петлю на шее мальчика. Он умер от асфиксии. В феврале 2020 г. Салехардским городским судом дело рассмотрено по существу и директор Центра Игорь Семёнов был полностью оправдан.

Прокуратура обжаловала приговор, в итоге его отменили, а дело отправили на новое рассмотрение. Новый вердикт – год условно для Семёнова и два с половиной (также условно) – для Мамонтова.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Ямале пересмотрен приговор из-за смерти ребёнка на картодроме

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: картинг, гибель, ребёнок



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.11.2019 09:08 Мск В Салехарде ребенок погиб во время занятий на картодроме

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети