На Ямале пересмотрен приговор из-за смерти ребёнка на картодроме

Городской суд Салехарда наказал 44-летнего бывшего директора "Центра внешкольной работы" Игоря Семенова и 56-летнего экс-преподавателя учреждения Сергея Мамонтова за смерть ребёнка на картинге, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ямала.

Центр обучал детей по платной образовательной программе "Картинг для продвинутых". Занятия предполагали специальную экипировку, которой почти не было – выдавали только шлемы, маленькие водители ездили в повседневной одежде.

Мамонтов 10 ноября 2019 г. вёл занятие, на которое пришло шесть учеников. В тот день на улице было холодно, мама 10-летнего пилота повязала ему на шею шарф. В этой же одежде преподаватель допустил ученика до управления картом. Во время движения свободно свисавшие концы шарфа попали в движущиеся механизмы открытых частей карта, затянув петлю на шее мальчика. Он умер от асфиксии. В феврале 2020 г. Салехардским городским судом дело рассмотрено по существу и директор Центра Игорь Семёнов был полностью оправдан.

Прокуратура обжаловала приговор, в итоге его отменили, а дело отправили на новое рассмотрение. Новый вердикт – год условно для Семёнова и два с половиной (также условно) – для Мамонтова.