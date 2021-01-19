"Мы скоро город превратим в одну большую площадку для киосков". В думе Екатеринбурга раскритиковали мэрию за "захламление"

В екатеринбургской гордуме раскритиковали мэрию за сотни неутилизированных киосков. Незаконные ларьки вывозят, но при этом вовремя не утилизируют. Глава комиссии по экономическому развитию ЕГД Григорий Вихарев раскритиковал председателя комитета по товарному рынку администрации города Наталью Фирстову, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы скоро город превратим в одну большую площадку для киосков", - отметил Григорий Вихарев.

Также, по оценкам мэрии, в городе сейчас находятся еще 430 незаконно размещенных киосков. При этом число фактически размещенных киосков и по документам отличается.

"Разница киосков, которые у нас есть, и по описи составила 320 единиц. Эти объекты не находятся в схеме. Они находятся на землях третьих лиц. Мы их не можем признать незаконными. В схеме размещения 71 место, где заявители не заявились на торги. Их могут исключить до 1 февраля", - отметила Наталья Фирстова.

По заверениям чиновников, на вынос каждого киоска тратится 8 тыс. руб.

Принудительно вынесено 96 нестационарных торговых объектов, 160 ларьков были вынесены добровольно.