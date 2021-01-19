Екатеринбуржцы продолжают винить Орлова в ДТП на заснеженных дорогах

Жители Екатеринбурга продолжают дискуссии относительно уборки снега с улиц. Несмотря на отчетность администрации города о проделанной работе, по-прежнему остается множество горожан, которые обвиняют и.о. главы уральской столицы Алексея Орлова в некомпетентности и даже в ДТП и потере своих финансов.

Напомним, что в минувшие выходные шквал критики вызвало то, что, пока город засыпало снегом, и.о. главы уехал кататься на снегоходе. Сам Орлов после этого пообещал очистить город к понедельнику, а потом передумал - и пообещал справиться с этой задачей уже в среду. Но с одним условием - если за это время не будет новых крупных снегопадов.

Пока непохоже, что что-то меняется к лучшему. Вот как высказывается о работе транспортной сети одна из пользовательниц. До удаленного места работы женщина может добраться только на одном автобусе, который ходит с опозданием. Из-за этого она заплатила вчера почти 1 тыс. руб. за такси.

"Я за эти деньги езжу неделю на машине, в субботу вынесло из колеи тоже, на центральной улице, на Белинского, муж со стажем вождения 30 лет и с хорошей машиной тоже вчера болтался там же на Белинского, ну как это вообще? Как я зла!" - рассказывает подписчица паблика ВКонтакте "Инцидент Екатеринбург".

Под постами о ДТП на дорогах города также разворачивается целая дискуссия. Большинство жалуется на колеи, из-за которых, вероятно, машины и заносит.

"Вообще это не нормально, что дороги так почищены, налоги почему платим, чтобы потом биться на дорогах из-за того, что какой-то *** не дал распоряжения качественно почистить дороги? Ведь не в одном месте колеи, а по всему городу, предъявить бы администрации иск за аварийные автомобили с фотками безобразных дорог", - пишет Елена.

"Лично я считаю, что 40 км/ч - это нормальная скорость для города. И дороги должны содержаться под такие условия. Снег шел ночью перед субботой, а днем мне в городе не попалось ни одной коммунальной техники (возможно, она где-то и была), хотя ездил и по центральным улицам. Вот теперь вопрос, почему так? Не хватает техники? Или ***овничают дорожники?" - задается вопросом Дмитрий.

"Вот ночью пусть чистят. Но мы же в замечательной стране живем! Ночью дорожникам приходится платить по двойному тарифу, а мэрия этого делать не хочет - замкнутый круг. Так что выбирайте скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, и соблюдайте дистанцию! Всем удачи на дорогах", - пишет Алексей.

При этом остаются и те, кто пусть и не защищает, однако не берутся поспешно ругать службы благоустройства, ссылаясь на величину города и невозможность выполнения такого объема работы в краткие сроки.

"По уборочной технике... Я вижу, что чистят, снег вывозят. Но город у нас большой. Очень большой. И за день-два-три, такой объем снега не вывезти. Плюс ко всему, самосвалы в основной массе - наемные. Многие владельцы техники отказываются работать по причине сильных пробок. Для них это нерентабельно. Да, медленно, но ведь убирают", - заключает Алексей.

Вместе с тем, администрация отчиталась за уборку снега за 18 – начало 19 января. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, только вчера при помощи 170 единиц техники и 363 дорожных рабочих из Екатеринбурга было вывезено 3 тыс. 237 т. снега. Сегодня ночью на борьбу с последствиями снегопадов было направлено 111 рабочих и 335 единиц техники.

19 января в администрации пообещали задействовать: 356 дорожных рабочих и 165 единиц спецтехники: 22 комбинированные дорожные машины, 41 трактор, четыре снегопогрузчика, 11 фронтальных погрузчиков, 63 самосвала, 15 грейдеров и шесть бульдозеров.

Планируют ли чиновники вновь задействовать снегоходы - не уточняется.