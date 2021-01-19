Роспотребнадзор спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 к лету

Показатели заболеваемости коронавирусной инфекции в РФ достигнут прошлогоднего минимума ближе к лету, считает замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, пик заболеваемости, возможно, пройден, пишет Regnum.

При этом специалист не исключила, что после зимнего спада заболеваемость может немного вырасти, так как это характерно для сезонных инфекций. Однако, отметила она, вряд ли рост достигнет показателей осеннего пика.

Ранее сообщалось, что власти собираются привить в России 68,6 млн человек – это примерно 60% населения без учета переболевших и детей до 18 лет. Об этом заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. Она привела мнение ученых, которые считают массовую вакцинацию "необходимым условием перехода к управляемости инфекцией".