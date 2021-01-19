В Челябинской области за сутки у 299 человек выявлен COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 299 случаев COVID-19, 15 человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 41 тыс. 770 человека.

В настоящий момент в регионе 12 тыс. 677 заболевших. За сутки выписаны 341 человек, всего в регионе выздоровели 27 тыс. 529 пациентов.

За прошедшие сутки умерло 15 человек, из них девять от коронавируса. Еще у шести человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.