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Общество Свердловская область
Коллаж, Кремль, вакцинация (2020) | Фото: Накануне.RU

В больницах Екатеринбурга заканчивается вакцина "Спутник V"

В больницах Екатеринбурга заканчивается вакцина от коронавируса. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в свердловском оперативном штабе по профилактике COVID-19.
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Как пояснили в оперштабе, массовая вакцинация в Свердловской области стартовала пару недель назад и пока только набирает свои обороты.

"На сегодняшний день привито более 13 тыс. уральцев. В регионе 27 прививочных кабинетов, где работают с вакциной "Спутник V". Часть из них на сегодняшний день действительно уже освоили поступившее к ним число доз", - сообщили в штабе.

Там отметили, что существует порядок поэтапного поступления вакцины в регионы на период всей прививочной кампании.

"В настоящий момент Свердловская область ожидает очередную крупную партию", - заверили в оперштабе, однако не стали называть предположительную дату поставки и примерное количество доз.

Между тем, в середине декабря прошлого года вице-губернатор Павел Креков уверял, что вакцины хватит всем. А в конце декабря сообщалось, что в январе в область поступит 60 тысяч доз.

Напомним, ранее глава Среднего Урала Евгений Куйвашев пообещал, что в регионе не будут отстранять от работы бюджетников, отказавшихся поставить прививку от ковида.

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В больницах Екатеринбурга заканчивается вакцина "Спутник V"

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Теги: больницы, вакцина, коронавирус, Екатеринбург



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