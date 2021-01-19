СКР возбудил уголовное дело по статье "Халатность" после схода лавины в Домбае

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за схода лавины на горе Мусса-Ачитара на горнолыжную трассу. По предварительным данным, погиб как минимум один человек - президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов.

Напомним, лавина сошла на трассу около 13:30 мск в понедельник, 18 января. Поиски продолжаются – судьба минимум двоих человек остается неизвестной, всего под снегом оказалось более десятка человек, также поток снес несколько строений.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека). В рамках расследования уголовного дела допрашиваются свидетели и очевидцы, изымается интересующая следствие документация", - говорится в сообщении СУ СКР по Карачаево-Черкесии.

По предварительным данным, лавина могла сойти после того, как для схода другой лавины был осуществлен принудительный спуск – обстрел снежного массива. Накануне синоптики и спасатели предупреждали о погодных условиях, которые могут способствовать сходу лавин на горнолыжные курорты.