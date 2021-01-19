ТМК унифицировала номенклатуру закупок при содействии компании IBS

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) при помощи компании IBS унифицировала номенклатуру закупок, которые проводят предприятия и подразделения Группы.

Как сообщили в пресс-службе ТМК, специалисты IBS нормализовали свыше 170 тыс. позиций справочника, объединив две информационные системы — ТМК и входящего в компанию Волжского трубного завода (ВТЗ). Сообщается, что благодаря новой системе учёта сократятся трудозатраты на работу с большим объёмом данных, минимизируются ошибки, что позволит более эффективно управлять ресурсами. Реализация проекта заняла год.

"Благодаря единой номенклатуре наши предприятия могут точнее оценивать свои потребности и планировать закупки, учитывая запасы в других подразделениях", - отметил директор по управлению цепочками поставок ТМК Илья Зырянов.