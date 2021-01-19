19 Января 2021
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Происшествия Свердловская область
Подъезд в доме на ул. Карла Либкнехта, 40 (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге из-за пожарного гидранта затопило семь этажей дома

В Екатеринбурге произошла очередная авария в многоквартирном доме, в результате которой оказался затоплен подъезд.
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На этот раз все случилось вечером 18 января в доме на улице Пехотинцев, 21б. В результате сорванного пожарного крана в подъезде оказались затоплены семь этажей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, тем же вечером специалисты ООО "УК "РЭМП Железнодорожного района" перекрыли поступление воды из пожарного гидранта и приступили к ликвидации последствий. На месте работала бригада аварийной службы управляющей компании и специалисты ЖЭУ.

По данным мэрии, были установлены тепловые пушки для просушки лифтовых шахт, а для уборки лестничных маршей вызвана клининговая компания.

"В настоящее время ведется расследование причин ЧП, в том числе с помощью информации с видеокамер. Кран пожарного гидранта – это общее имущество жильцов дома. Пострадавшие жильцы могут сделать независимую экспертизу, составить совместно с УК дефектную ведомость и акт о сумме нанесенного ущерба, после чего обратиться в суд", - пояснили в городской администрации.

Напомним, в минувшие выходные в Екатеринбурге затопило подъезд новостройки на Вонсовского, 21 (ЖК "Балтийский"). Позже оказалось, что в доме вырвало вентильную головку крана пожаротушения, из-за чего и случился потоп.

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В Екатеринбурге из-за пожарного гидранта затопило семь этажей дома

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Теги: подъезд, потоп, Екатеринбург



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