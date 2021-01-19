19 Января 2021
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Уралвагонзавод, юбилей (2021) | Фото: uralvagonzavod.ru

Уралвагонзавод в 2021 году отметит 85-летие

В этом году Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) отмечает 85 лет. 11 октября 1936 года с конвейера завода сошли первые грузовые вагоны - именно с этого времени предприятие ведёт своё летоисчисление. В этом году запланировано большое количество различных мероприятий для заводчан и жителей Нижнего Тагила, а также проекты в социальных сетях для всех, кому интересна жизнь машиностроительного гиганта.

Как сообщили в пресс-службе УВЗ, уже стартовали первые проекты: "Люди УВЗ" о заводчанах, трудившихся в разные годы на предприятии, и "УВЗ в цифрах". На страницах предприятия в социальных сетях рассказывают редкие факты, истории и легенды из жизни УВЗ, часть из которой публикуется впервые.

Героями корпоративного квартального и перекидного настольного календарей на 2021 год стали бронемашины и железнодорожная продукция предприятия.

Уралвагонзавод, юбилей(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

По словам директора по персоналу Уралвагонзавода Константина Захарова, юбилей – знаковое событие для УВЗ, за которым стоят трудовые подвиги, человеческие судьбы, научный и производственный потенциал. Сегодня, как отмечает он, Уралвагонзавод является современным предприятием, сохраняющим историю и чтящим традиции.

"Важно, чтобы и новые поколения не только работников завода, но и горожан знали о достижениях УВЗ как социально ориентированного, градообразующего предприятия и системообразующего в стране", – добавляет он.

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Уралвагонзавод в 2021 году отметит 85-летие

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Теги: Уралвагонзавод, юбилей, 85 лет



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