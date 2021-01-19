19 Января 2021
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Транспортировка больного пневмонией в Китае. (2020) | Фото: Telegram

В китайской провинции Цзилинь выявлено более сотни новых случаев коронавируса

В Китае зафиксирована вспышка коронавируса – в северо-восточной провинции Цзилинь за последние сутки зафиксировано более сотни новых случаев COVID-19. По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в воскресенье 109 случаев было зафиксировано в целом по стране, больше всего – в Цзилине и Хэбэе (на эту провинцию приходится большая часть выявляемых случаев с начала года).

На фоне роста вспышек в отдельных городах власти заблокировали по меньшей мере 11 районов в трех провинциях, чтобы остановить распространение инфекции.

В Китае первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в декабре 2019 года. на данный момент в стране зарегистрировано всего 88 336 случаев коронавируса, скончались 4635 человек.

По данным китайской газеты Global Times, провинция Цзилинь ввела ограничения в двух своих районах.

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В китайской провинции Цзилинь выявлено более сотни новых случаев коронавируса

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Теги: цзилинь, китай, вспышка коронавируса



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