В китайской провинции Цзилинь выявлено более сотни новых случаев коронавируса

В Китае зафиксирована вспышка коронавируса – в северо-восточной провинции Цзилинь за последние сутки зафиксировано более сотни новых случаев COVID-19. По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в воскресенье 109 случаев было зафиксировано в целом по стране, больше всего – в Цзилине и Хэбэе (на эту провинцию приходится большая часть выявляемых случаев с начала года).

На фоне роста вспышек в отдельных городах власти заблокировали по меньшей мере 11 районов в трех провинциях, чтобы остановить распространение инфекции.

В Китае первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в декабре 2019 года. на данный момент в стране зарегистрировано всего 88 336 случаев коронавируса, скончались 4635 человек.

По данным китайской газеты Global Times, провинция Цзилинь ввела ограничения в двух своих районах.