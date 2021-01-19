В КЧР нашли живыми людей, пропавших после схода лавины

Найдены живыми четыре человека, которые не выходили на связь в Домбае Карачаево-Черкесии после схода лавины, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по региону Антон Шахбазян.

Спасатели завершили обход гостиниц, все постояльцы находятся в гостиничных номерах, передает Regnum.

18 января на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии сошла лавина. Под снегом могли оказаться от четырех до 12 человек. Спасатели извлекли одного погибшего. Им оказался президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов.

Сообщалось, что снег мог сойти после сейсмического воздействия от спущенной принудительно лавины в другом очаге.