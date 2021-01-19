На Южном Урале аварийное общежитие превратилось в ледяную пещеру. Чиновники не хотят расселять дом

Общественники просят прокуратуру помочь жителям опасного общежития в Чебаркуле, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Жильцы дома № 7 на улице Электростальской рассказали, что здание не пригодно для проживания – фундамент сыпется, в полу и потолках дыры, проводка сожжена, из гнилых труб в подвале течет вода. Во время дождей дом топит, а зимой подъезды напоминают ледяную пещеру. Несколько лет назад в общежитии рухнул лестничный пролет, конструкцию жильцы отремонтировали собственными силами.

Здание было построено в 1968 году и его ни разу не ремонтировали. Мэрия города провела экспертизу, которая показала, что здание пригодно для проживания. Жильцы с таким решением не согласились и провели независимую экспертизу, которая показала, что общий износ здания составляет 74%.

Чиновники провели обследование дома и постановили, что в здании целесообразно провести капитальный ремонт.

"Однако, по данным независимой экспертизы, восстановить строительные конструкции исследуемого жилого дома до работоспособного состояния при помощи капитального ремонта невозможно", – отметил эксперт ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.

Общественники просят прокуратуру побудить чиновников предоставить людям помещения маневренного фонда для временного проживания и инициировать процедуру расселения из небезопасного жилья.