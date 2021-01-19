Российские банки в прошлом году одобрили только треть заявок на кредиты – это трехлетний минимум

Российские банки в минувшем году одобрили лишь треть поданных заявок на розничные кредиты (33,9%), об этом свидетельствует статистика Национального бюро кредитных историй. Это снижение к предыдущему году на 3% и обновление трехлетнего минимума, отмечает РБК.

Больше всего стали отказывать в автокредитах – здесь банки отклонили 62% заявок (56,5% в 2019 году). Необеспеченные кредиты удалось взять только 31,2% заявителей, а вот в ипотечном кредитовании было одобрено более 71% заявок – это больше, чем в предыдущие годы. Эксперты связывают это с государственными программами поддержки, благодаря которым за ипотекой в банки потянулись новые платежеспособные заемщики.

Наибольшее влияние на сокращение одобрений оказало снижение доходов населения. Хороших заемщиков стало меньше, хотя после локдауна многие банки, как и рекомендовал ЦБ, несколько смягчили требования к физлицам. Впрочем, другой рукой регулятор ужесточает требования к заемщикам, опасаясь роста выдачи необеспеченных кредитов и закредитованности населения.