Российские банки в прошлом году одобрили только треть заявок на кредиты – это трехлетний минимум

19 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про приговор ученому Азату Мифтахову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
(2006) | Фото: Владимир Новиков www.itogi.ru

Российские банки в прошлом году одобрили только треть заявок на кредиты – это трехлетний минимум

Российские банки в минувшем году одобрили лишь треть поданных заявок на розничные кредиты (33,9%), об этом свидетельствует статистика Национального бюро кредитных историй. Это снижение к предыдущему году на 3% и обновление трехлетнего минимума, отмечает РБК.

Больше всего стали отказывать в автокредитах – здесь банки отклонили 62% заявок (56,5% в 2019 году). Необеспеченные кредиты удалось взять только 31,2% заявителей, а вот в ипотечном кредитовании было одобрено более 71% заявок – это больше, чем в предыдущие годы. Эксперты связывают это с государственными программами поддержки, благодаря которым за ипотекой в банки потянулись новые платежеспособные заемщики.

Наибольшее влияние на сокращение одобрений оказало снижение доходов населения. Хороших заемщиков стало меньше, хотя после локдауна многие банки, как и рекомендовал ЦБ, несколько смягчили требования к физлицам. Впрочем, другой рукой регулятор ужесточает требования к заемщикам, опасаясь роста выдачи необеспеченных кредитов и закредитованности населения.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Российские банки в прошлом году одобрили только треть заявок на кредиты – это трехлетний минимум

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: одобрение кредита, автокредит, хорощие заемщики



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети