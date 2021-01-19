Назначена дата оглашения приговора Рамилю Шамсутдинову

Во Втором восточном окружном военном суде назначена дата оглашения приговора срочнику Рамилю Шамсутдинову. Кроме того, обвинение озвучило меру требуемого наказания для солдата, сообщили Накануне.RU в инстанции.

"Обвинение запросило для Шамсутдинова 25 лет лишения свободы. Судья ушёл в совещательную комнату. В 15.00 21 января состоится оглашение приговора", - сказали в суде.

Напомним, ранее срочника признали виновным в расстреле сослуживцев, но уточнили, что он заслуживает снисхождения.