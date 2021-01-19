19 Января 2021
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Политика За рубежом
строительство Северного потока-2, Северный поток-2 (2017) | Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Берлин "сожалеет" о решении США ввести новые санкции по "Северному потоку — 2"

США наложат санкции на российское судно, участвующее в достройке трубопровода "Северный поток-2", подтвердил официальный представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ.

Он отметил, что это решение вызвало сожаление у властей Германии, пишет Regnum.

Ранее в Вашингтоне приняли решение ввести санкции в отношении российского трубоукладочного судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус". США 18 января уведомили об этом правительство Германии и прочих европейских партнеров.

Также сообщалось, что "Северный поток-2" остался без страховки: компания Zurich прекратила оказывать услуги по страхованию. Страховая компания опасается попасть под санкции США. Zurich вместе с фирмой Ramboll и сертифицирующим холдингом Det Norske Veritas Holding AS стал третьей компанией, отказавшейся от участия в проекте в январе.

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Берлин "сожалеет" о решении США ввести новые санкции по "Северному потоку — 2"

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Теги: фрг, сша, северный поток-2



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