Международная федерация хоккея выплатит компенсацию Белоруссии за перенос чемпионата мира

Международная федерация хоккея (IIHF) выплатит компенсацию Белоруссии за перенос матчей чемпионата мира 2021 года.

Напомним, что накануне IIHF объявила, что Минск лишён статуса хозяина чемпионата мира этого года, который изначально планировалось провести в столицах Белоруссии и Латвии. Что касается статуса Латвии как соорганизатора турнира, то это позже рассмотрит совет IIHF.

Член совета IIHF Петр Бржиза сообщил, что все расходы по переносу турнира из столицы Белоруссии в новое место оплатит IIHF, а компенсации белорусским организаторам точно прописаны в договорах, пишет Р-Спорт. По его словам, в данный момент ведутся переговоры с Данией, Братиславой и Ригой, которая предложила провести весь турнир.