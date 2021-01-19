19 Января 2021
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Строительство моста через Тагильский пруд (2020) | Фото: ntagil.org, Илья Колесов

На строителя моста через Тагильский пруд подали в суд

В отношении общества с ограниченной ответственностью "Альмакоргруп", осуществляющего строительство моста через Тагильский пруд, подано исковое заявление о взыскании 100 тыс. руб. штрафа. Причина: неисполнение контрактных обязательств.

Согласно картотеке дел Арбитражного суда Нижнего Тагила, истцом выступает муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика городского хозяйства". Судебный процесс состоится 25 января.

Напомним, что контракт между ООО "Альмакоргруп" и МКУ был заключен еще в начале прошлого года. Согласно ему, стоимость моста через Тагильский пруд обходилась в 4 млрд руб. Объект должен быть сдан в эксплуатацию к 300-летию Нижнего Тагила, которое город будет отмечать летом 2022 г.

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На строителя моста через Тагильский пруд подали в суд

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Теги: Тагильский пруд, Арбитражный суд, иск



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