На строителя моста через Тагильский пруд подали в суд

В отношении общества с ограниченной ответственностью "Альмакоргруп", осуществляющего строительство моста через Тагильский пруд, подано исковое заявление о взыскании 100 тыс. руб. штрафа. Причина: неисполнение контрактных обязательств.

Согласно картотеке дел Арбитражного суда Нижнего Тагила, истцом выступает муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика городского хозяйства". Судебный процесс состоится 25 января.

Напомним, что контракт между ООО "Альмакоргруп" и МКУ был заключен еще в начале прошлого года. Согласно ему, стоимость моста через Тагильский пруд обходилась в 4 млрд руб. Объект должен быть сдан в эксплуатацию к 300-летию Нижнего Тагила, которое город будет отмечать летом 2022 г.