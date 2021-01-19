19 Января 2021
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аэропорт Шереметьево, Аэрофлот, самолет (2019) | Фото: Накануне.RU

Шереметьево стал пятым по пассажиропотоку аэропортом Европы

Лондонский Хитроу потерял первое место среди европейских аэропортов по пассажиропотоку в 2020 году. Это, разумеется, связано с локдаунами и закрытием границ из-за пандемии коронавируса.

Падение пассажиропотока на 73% привело к тому, что Хитроу уступил в рейтинге новому аэропорту Стамбула, которому удалось обслужить 23,4 млн пассажиров, а также парижскому Руасси – Шарль де Голль (аэропорт удержал свое второе место), пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что в прошлом году потери понесли все аэропорты, поскольку ограничение передвижения коснулось в той или иной степени всех стран. В большинстве западноевропейских аэропортов – от Франкфурта до Барселоны – трафик упал на 70% или больше. Впрочем, у стамбульского аэропорта и московского Шереметьево сокращение было меньше – они и поднялись в рейтинге (Шереметьево занял пятое место).

Аналитики не исключают, что в этом году падение тоже будет сильным, потому что ограничения продолжаются. Так, Италия продлила чрезвычайное положение до апреля, изоляция Австрии и Германии продлится до февраля.

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Шереметьево стал пятым по пассажиропотоку аэропортом Европы

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Теги: аэропорт, пассажиропоток, шереметьево, хитроу



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