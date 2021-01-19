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Отделение полиции (2020) | Фото: Накануне.RU

"Любит холодное оружие": уралец, отрезавший женщине пальцы, пройдет психиатрическую экспертизу

В Екатеринбурге грабителю, напавшему на женщину на Уралмаше, предъявлено обвинение. Он пройдет психиатрическую экспертизу.

Напомним, все случилось 8 января у дома на улице Краснофлотцев, 2. Злоумышленник пытался отобрать у жертвы сумку, между ними завязалась борьба. Из-за того, что женщина не отпускала вещь, грабитель выхватил нож и отсек ей пальцы.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, подозреваемый был установлен и задержан: им оказался молодой человек 1996 года рождения. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Покушение на убийство". С его участием была проведена проверка показаний на месте, он подробно рассказал об обстоятельствах злодеяния.

"С учетом характера и обстоятельств преступления в ходе расследования в отношении задержанного будет проведена судебная психиатрическая экспертиза", - отметили в СКР.

Нож подозреваемого в покушении на убийство девушки в Екатеринбурге(2021)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Сейчас проверяется причастность задержанного к другим преступлениям в уральской столице. Он заключен под стражу.

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, уралец уже сознался в содеянном.

"Непосредственное участие в установлении личности злоумышленника принимали сотрудники уголовного розыска регионального Главка МВД, городского УМВД и ОП-14. Взяли фигуранта на улице Шарташской в областном центре, недалеко от места проживания: там он снимает квартиру с 2018 года. Зарегистрирован задержанный в Кургане, ранее он в поле зрения силовиков не попадал, судимостей не имеет, не женат.

Подозреваемый в покушение на убийство девушки в Екатеринбурге(2021)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Является переводчиком с японского языка, хорошо рисует, а зарабатывал на жизнь переводами и продажами своих картин. На учете у психиатра не состоял, любит холодное оружие. Нож, с которым он напал на девушку, стоит около 5 тыс. руб. При осмотре его жилища найден ряд важных вещдоков, в том числе разнообразные ножи. Со своей жертвой ранее знаком не был. Внешне обвиняемый молодой человек выглядит весьма безобидным, но не зря в народе про таких говорят: "В тихом омуте…", - отметил полковник Горелых.

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"Любит холодное оружие": уралец, отрезавший женщине пальцы, пройдет психиатрическую экспертизу

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Теги: грабитель, Уралмаш, Екатеринбург



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Ранее 09.01.2021 13:08 Мск В Екатеринбурге грабитель отрезал пальцы женщине

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