В Яр-Сале до сих пор продолжается строительство ледового городка

Несмотря на то, что новогодние праздники уже давно позади, в Ямальском районе до сих пор идет строительство ледового городка. Как сообщили Накануне.RU в администрации Яр-Сале, сдать объект подрядчик должен был еще до 25 декабря.

Однако городок до сих пор не построен. Власти Яр-Сале планируют подать в суд на подрядчика - за готовый городок он получит весьма скромную плату. Отмечается, что этот подрядчик строил городки в Яр-Сале и раньше. Однако в прошлые годы претензий к нему не было.

Власти Яр-Сале рассчитывают, что городок сдадут до конца месяца.

Глава муниципалитета Александр Дьячков сообщил N24.RU, что после того, как власти подали претензию, строительство городка началось ударными темпами.

"Городок все равно актуален, два-три месяца постоит в любом случае, зима на Ямале длинная", - приводит его слова издание.