19 Января 2021
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Коллаж, Павел Дуров, Телеграм, штурм Капитолия, Байден (2021) | Фото: Накануне.RU

Дуров сообщил о сотнях заблокированных в Telegram постов с призывами к насилию

Создатель Telegram Павел Дуров ответил на обвинения американской правозащитной организации Coalition for a Safer Web (Коалиция за безопасный интернет), которая обвинила мессенджер в покровительстве нацистам и экстремистам и даже подала в суд, требуя от Apple удалить приложение в App Store.

"Последние две недели мир с беспокойством следит за событиями в США. Хотя США составляют менее 2% нашей пользовательской базы, мы в Telegram также внимательно следим за ситуацией.

Telegram приветствует мирные дебаты и протесты, но в наших Условиях использования прямо запрещается распространять публичные призывы к насилию. В течение последних семи лет мы последовательно применяли это правило во всем мире, от Беларуси и Ирана до Таиланда и Гонконга. Гражданские движения во всем мире полагаются на Telegram, чтобы отстаивать права человека, не прибегая к причинению вреда", - написал Дуров в своем англоязычном канале.

Он сообщил, что модераторы мессенджера в начале января стали получать все больше сообщений о публичной активности на платформе, ведущейся американскими пользователями. "Команда действовала решительно, пресекая каналы США, пропагандирующие насилие", - заявил Дуров.

Только на прошлой неделе, по словам разработчика, модераторы заблокировали и отключили сотни публичных призывов к насилию, которые могли бы охватить десятки тысяч подписчиков.

"Команда продолжает обрабатывать сигналы от пользователей, а также активно удаляет контент, прямо подстрекающий к насилию. Я хотел бы поблагодарить всех, кто сообщил о публичных каналах, которые перешли черту. Так держать! Мы ценим каждый ваш отчет. Telegram приветствует политические дебаты, идущие со всех сторон политического спектра, но будет действовать быстро, чтобы остановить тех, кто подстрекает людей причинять вред другим", - заключил Дуров.

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Дуров сообщил о сотнях заблокированных в Telegram постов с призывами к насилию

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Теги: павел дуров, блокировка, telegram, призывы к насилию



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