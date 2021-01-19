В Челябинске прокуратура обжаловала приговор экс-главе города Тефтелеву

Прокуратура внесла кассационное представление на приговор бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева, осужденного к трем годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере.

Напомним, 28 октября Центральный районный суд приговорил экс-главу Челябинска к 3 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн руб. за получение взятки в особо крупном размере. Тефтелев был взят под стражу в зале суда. По версии следствия, в 2015-2019 гг. Тефтелев и еще один сотрудник мэрии Евгений Пашков получили взятку на сумму 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска. 23 декабря Челябинский областной суд оставил без изменения по существу приговор экс-главе города.

Не согласившись с выводами суда об отсутствии оснований к усилению наказания, прокуратура подала в судебную коллегию по уголовным делам Седьмого кассационного суда кассационное представление. Прокуратура просит отменить апелляционное определение в связи с допущенными существенными нарушениями уголовного и уголовно-процессуального законов и передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение.

"Основаниями к отмене судебного решения приведены существенные нарушения закона, выразившиеся в отсутствии в судебном решении мотивировки принятого решения по доводам апелляционного представления, что повлекло вступление в силу неправосудного приговора", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.