Молодые специалисты Белоярской АЭС начнут получать 50 тысяч рублей подъемных

На Белоярской АЭС изменен коллективный договор, согласно которому выплаты молодым специалистам станции до 2022 г. будут увеличены на 60%. Инициатором поправок выступил отдел социального развития БАЭС и профсоюз работников.

В пресс-службе станции Накануне.RU также рассказали, что специалисты, прибывшие из других городов, кроме 50 тыс. руб. подъемных могут дополнительно получить до 50 тыс. руб. на обустройство быта: покупку мебели или техники. Для этого необходимо обратиться к руководству не позднее шести месяцев с даты трудоустройства.

"Белоярская АЭС привлекает молодых специалистов, 71% принятых в этом году сотрудников младше 35 лет. Мы ценим их профессионализм и вклад в развитие станции, и со своей стороны стараемся им помочь. Выплаты для молодых специалистов существуют у нас давно, и с годами увеличиваются", – подчеркнул заместитель директора по управлению персоналом Денис Химчак.

Напомним, что выплаты предоставляются только специалистам, закончившим техникум или вуз, поступившим на работу по специальности и только если Белоярская АЭС является их первым местом работы.