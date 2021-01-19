19 Января 2021
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Молодые специалисты Белоярской АЭС (2021) | Фото: Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

Молодые специалисты Белоярской АЭС начнут получать 50 тысяч рублей подъемных

На Белоярской АЭС изменен коллективный договор, согласно которому выплаты молодым специалистам станции до 2022 г. будут увеличены на 60%. Инициатором поправок выступил отдел социального развития БАЭС и профсоюз работников.

В пресс-службе станции Накануне.RU также рассказали, что специалисты, прибывшие из других городов, кроме 50 тыс. руб. подъемных могут дополнительно получить до 50 тыс. руб. на обустройство быта: покупку мебели или техники. Для этого необходимо обратиться к руководству не позднее шести месяцев с даты трудоустройства.

Молодые специалисты Белоярской АЭС(2021)|Фото: Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

"Белоярская АЭС привлекает молодых специалистов, 71% принятых в этом году сотрудников младше 35 лет. Мы ценим их профессионализм и вклад в развитие станции, и со своей стороны стараемся им помочь. Выплаты для молодых специалистов существуют у нас давно, и с годами увеличиваются", – подчеркнул заместитель директора по управлению персоналом Денис Химчак.

Молодые специалисты Белоярской АЭС(2021)|Фото: Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

Напомним, что выплаты предоставляются только специалистам, закончившим техникум или вуз, поступившим на работу по специальности и только если Белоярская АЭС является их первым местом работы.

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Молодые специалисты Белоярской АЭС начнут получать 50 тысяч рублей подъемных

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Теги: Белоярская АЭС, выплаты, подъемные, молодые специалисты



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