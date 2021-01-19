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Политика Свердловская область
Ленин, памятник Ленину, администрация Екатеринбурга, мэрия Екатеринбурга (2018) | Фото: Накануне.RU

В мэрии Екатеринбурга кадровые изменения: замглавы по экономике и финансам покинула пост

Заместитель главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь покинула свой пост. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.
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Новый вице-мэр пока не назначен. По некоторым данным, Андрусь может перейти на работу в правительство Свердловской области.

Напомним, Марина Андрусь была назначена заместителем главы города по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам в октябре 2018 года. Ранее она занимала должность председателя комитета стратегического планирования администрации Екатеринбурга.

Стоит отметить, что это не единственное кадровое изменение в мэрии уральской столицы. Чуть раньше свой пост покинул глава аппарата городской администрации Александр Ковальчик, которого теперь прочат на должность главы Среднеуральска. Место Ковальчика в мэрии заняла Марина Фадеева.

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В мэрии Екатеринбурга кадровые изменения: замглавы по экономике и финансам покинула пост

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Теги: мэрия, Андрусь, Екатеринбург



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