В Перми защитник Горнозаводской ветки Денис Галицкий намерен участвовать в борьбе за кресло мэра

Защитник Горнозаводской ветки Денис Галицкий намерен побороться за кресло главы Перми, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Намерен побороться для того, чтобы на этой площадке обозначить различные проблемы и создать конкурентные выборы", - сообщил Накануне.RU Галицкий.

Напомним, 15 декабря 2020 г. депутаты Пермской городской думы отправили в досрочную отставку тогдашнего главу города Дмитрия Самойлова и избрали временно исполняющего обязанности мэра - Алексея Дёмкина. Экс-градоначальник занял пост бывшего вице-премьера Антона Клепикова. Конкурс по выбору нового мэра Перми состоится в 15.00 18 марта.

Движение поездов между станциями было закрыто с 27 января в связи с планами открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в краевую столицу в 2017 г. В районе железнодорожного вокзала "Пермь-II", вблизи которого расположен Пермский государственный научно-исследовательский университет, власти планируют убрать железнодорожную насыпь, а на этом месте создать "образовательную, спортивную и досуговую инфраструктуру". Проект вызвал массовый протест в Перми – многие не желают расставаться с важной транспортной артерией. Ранее уже был отклонен иск Галицкого к Министерству транспорта РФ. Иск к Минобороны был подан в связи с тем, что, как выяснилось, оборонное ведомство согласилось на закрытие ветки с условием, что хотя бы один путь будет действовать до строительства Северного обхода, но по факту движение было полностью закрыто. В ноябре 2020 г. Свердловский райсуд Перми признал закрытие движения законным.