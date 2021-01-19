В Перми защитник Горнозаводской ветки Денис Галицкий намерен участвовать в борьбе за кресло мэра

19 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про приговор ученому Азату Мифтахову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Пермский край
Денис Галицкий (2015) | Фото: newslo.ru

В Перми защитник Горнозаводской ветки Денис Галицкий намерен участвовать в борьбе за кресло мэра

Защитник Горнозаводской ветки Денис Галицкий намерен побороться за кресло главы Перми, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

"Намерен побороться для того, чтобы на этой площадке обозначить различные проблемы и создать конкурентные выборы", - сообщил Накануне.RU Галицкий.

Напомним, 15 декабря 2020 г. депутаты Пермской городской думы отправили в досрочную отставку тогдашнего главу города Дмитрия Самойлова и избрали временно исполняющего обязанности мэра - Алексея Дёмкина. Экс-градоначальник занял пост бывшего вице-премьера Антона Клепикова. Конкурс по выбору нового мэра Перми состоится в 15.00 18 марта.

Движение поездов между станциями было закрыто с 27 января в связи с планами открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в краевую столицу в 2017 г. В районе железнодорожного вокзала "Пермь-II", вблизи которого расположен Пермский государственный научно-исследовательский университет, власти планируют убрать железнодорожную насыпь, а на этом месте создать "образовательную, спортивную и досуговую инфраструктуру". Проект вызвал массовый протест в Перми – многие не желают расставаться с важной транспортной артерией. Ранее уже был отклонен иск Галицкого к Министерству транспорта РФ. Иск к Минобороны был подан в связи с тем, что, как выяснилось, оборонное ведомство согласилось на закрытие ветки с условием, что хотя бы один путь будет действовать до строительства Северного обхода, но по факту движение было полностью закрыто. В ноябре 2020 г. Свердловский райсуд Перми признал закрытие движения законным.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Перми защитник Горнозаводской ветки Денис Галицкий намерен участвовать в борьбе за кресло мэра

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Денис Галицкий, мэр Перми, Горнозаводская ветка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.01.2021 09:45 Мск Конкурс по выбору нового мэра Перми состоится в марте
Ранее 23.12.2020 15:57 Мск Губернатор представил правительству Прикамья бывшего пермского мэра в качестве вице-премьера
Ранее 15.12.2020 12:50 Мск Врио главы Перми ожидаемо стал Алексей Демкин
Ранее 15.12.2020 12:27 Мск Депутаты пермской гордумы отправили в отставку мэра Перми Дмитрия Самойлова

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети