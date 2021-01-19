19 Января 2021
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Общество В России
Алексей Навальный (2021) | Фото: Настоящее Время, скриншот видео

Навального поместили на две недели в трехместную камеру

Алексей Навальный прибыл в СИЗО "Матросская тишина", сообщили члены Общественной наблюдательной комиссии.

Блогер размещен в трехместной камере карантинного отделения. Навальный содержится в ней один, так как он после прибытия из-за границы должен пройти карантинные мероприятия в течение 14 дней, приводит слова представителя ОНК Георгия Волкова РАПСИ.

Оппозиционер рассказал, что на него не осуществляется никакого давления, ни морального, ни физического.

Напомним, накануне Навальный был арестован на 30 суток, до 15 февраля 2021 года.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство об отмене условного наказания оппозиционера.

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Навального поместили на две недели в трехместную камеру

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Теги: алексей навальный, сизо матросская тишина



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