Эксперты: арест Навального может усилить раскол в обществе

Вокруг российского оппозиционера Алексея Навального складывается двойственная ситуация.

Как сообщил политолог Михаил Виноградов, с одной стороны интерес к истории с ним не привел к массовой кампании в его защиту. "С другой – арест не выглядит убедительным доказательством в пользу невиновности российской власти в звучащих в ее адрес обвинениях [в возможной причастности к отравлению политика]", – сказал он.

По словам политолога, у властей "нет хорошего решения" и все будет зависеть от того, насколько тема Навального сохранится в повестке. В случае активизации протеста неудачные действия власти против Навального могут сыграть против нее самой.

Последствием ареста оппозиционера будет еще более глубокий раскол российского общества, считает президент Центра политических технологий Борис Макаренко. Этот раскол объясняется тем, что "для одних Навальный – враг, для других – даже не герой, а жертва". По его словам, эта ситуация усугубляется, что тревожно, и дальнейший сценарий раскола предсказать трудно.

При этом, как считает Макаренко, раскол может оказать косвенное влияние на предстоящие выборы в Госдуму, пишут "Ведомости".

Как сообщалось, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство об отмене условного наказания оппозиционера Алексея Навального, сообщила его адвокат Ольга Михайлова.

Первоначально заседание было запланировано на 29 января, однако как отметила правозащитник, причины переноса неизвестны.