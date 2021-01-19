Эксперты: арест Навального может усилить раскол в обществе

19 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Задержание "пациента": неразбериха в "башнях"?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Алексей Навальный (2020) | Фото: instagram.com/navalny

Эксперты: арест Навального может усилить раскол в обществе

Вокруг российского оппозиционера Алексея Навального складывается двойственная ситуация.

Как сообщил политолог Михаил Виноградов, с одной стороны интерес к истории с ним не привел к массовой кампании в его защиту. "С другой – арест не выглядит убедительным доказательством в пользу невиновности российской власти в звучащих в ее адрес обвинениях [в возможной причастности к отравлению политика]", – сказал он.

По словам политолога, у властей "нет хорошего решения" и все будет зависеть от того, насколько тема Навального сохранится в повестке. В случае активизации протеста неудачные действия власти против Навального могут сыграть против нее самой.

Последствием ареста оппозиционера будет еще более глубокий раскол российского общества, считает президент Центра политических технологий Борис Макаренко. Этот раскол объясняется тем, что "для одних Навальный – враг, для других – даже не герой, а жертва". По его словам, эта ситуация усугубляется, что тревожно, и дальнейший сценарий раскола предсказать трудно.

При этом, как считает Макаренко, раскол может оказать косвенное влияние на предстоящие выборы в Госдуму, пишут "Ведомости".

Как сообщалось, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство об отмене условного наказания оппозиционера Алексея Навального, сообщила его адвокат Ольга Михайлова.

Первоначально заседание было запланировано на 29 января, однако как отметила правозащитник, причины переноса неизвестны.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Эксперты: арест Навального может усилить раскол в обществе

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Навальный, арест



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети