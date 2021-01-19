19 Января 2021
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Спорт В России
вакцинация, ГамКовидВАК (2021) | Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В марте начнется вакцинация российских спортсменов от коронавируса

Спортсмены российских сборных команд начнут прививаться от COVID-19 в марте, заявил телеканалу "Россия-24" директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта РФ Алексей Морозов.

По его словам, вакцинация будет добровольной для каждого спортсмена. При этом Морозов подчеркнул, что есть ограничения по спортсменам: он не должен находиться в соревновательном периоде, либо в сложных физических нагрузках, чтобы не истощать свой иммунитет, сообщает ТАСС.

Напомним, решением спортивного арбитражного суда (CAS) в рамках спора между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) российским спортсменам запрещено выступать под флагом страны. Ограничения продлятся два года – до 16 декабря 2022 г.

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В марте начнется вакцинация российских спортсменов от коронавируса

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Теги: спортсмены, вакцина, коронавирус



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