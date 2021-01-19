19 Января 2021
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Общество Приволжский ФО Пермский край
ключи автомобиль (2008) | Фото: http://avto-credity.ru/

В поликлиники Прикамья переданы 58 новых автомобилей

18 января губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил ключи от 58 автомобилей руководителям медицинских организаций из 24 муниципальных образований Прикамья.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве региона, речь идет об автомобилях LADA 4х4 "Нива". Как отметил Махонин, автомобили позволят улучшить качество медицинского обслуживания на селе. Тем временем, помимо этих 58 машин в 2021 году власти региона передадут на места еще 70 автомобилей. А до 2025 года будет поставлено еще 225 машин.

Автомобили распределены по районным больницам в зависимости от потребности и общего состояния парка в медучреждениях.

В текущем году на развитие медицины в крае будет выделено 57,6 млрд руб.

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В поликлиники Прикамья переданы 58 новых автомобилей

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Теги: Прикамье, автомобили, медицина



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