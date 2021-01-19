СМИ: Вашингтон введет санкции против трубоукладчика "Северного потока-2"

Американские власти намерены ввести ограничительные меры в отношении российского трубоукладчика "Фортуна", который достраивает газопровод "Северный поток-2", и его владельца, ООО "КВТ-Рус".

Как пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на свои источники, США 18 января уведомили об этом правительство Германии и прочих европейских партнеров.

Как сообщалось, германские экологические организации Deutsche Umwelthilfe и Союз защиты природы опротестовали решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии о выдаче разрешения на строительство трубопровода "Северный поток-2" в водах Германии.

Подача жалоб приостанавливает действие разрешения.

Советник избранного президента США Джо Байдена Николас Бернс выступил за приостановку санкций в отношении проекта "Северный поток-2". По крайней мере до тех пор, пока не будут проведены переговоры между США и странами-участницами проекта. Впрочем, он также настаивает на приостановке строительства газопровода.