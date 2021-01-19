19 Января 2021
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Политика В России
Михаил Ходорковский (2016) | Фото: interfax.ru

Ходорковский сравнил арест Навального со своим задержанием

Экс-владелец "ЮКОСа" Михаил Ходорковский сравнил арест российского оппозиционного политика Алексея Навального со своим задержанием, которое произошло в 2003 году.

Как считает бизнесмен, Навальному может грозить до 10 лет тюрьмы. Как сообщил Ходорковский в интервью Reuters, многое зависит от того, как российское общество отреагирует на арест политика.

"Арест Навального был аналогичен моему аресту в 2003 году. Он, как и я, мужественно решил, что должен вернуться",— сказал Ходоровский. Он добавил, странам Запада, если они хотят иметь какое-то влияние на Кремль после ареста оппозиционера, стоит больше действовать, а не вести разговоры, пишет "Коммерсант".

Тем временем, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство об отмене условного наказания оппозиционера Алексея Навального, сообщила его адвокат Ольга Михайлова.

Как сообщалось, отбывать наказание Навальный будет в СИЗО №1 "Матросская Тишина".

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Ходорковский сравнил арест Навального со своим задержанием

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Теги: Ходорковский, Навальный



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