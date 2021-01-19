3 процента российских школьников остались на заочном обучении

Более 97% школьников в России с 18 января вернулись к очному обучению.

Как сообщил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко, это более 16,3 млн школьников. По его словам, во всех регионах выполняется комплекс санитарных мероприятий, чтобы обеспечить безопасное обучения на фоне пандемии коронавируса, сообщил Глушко телеканалу "Россия 1".

Как говорил ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, некоторые школы закрываются на карантин не по коронавирусу, а по другим инфекциям, например, по гриппу. Также есть иные факторы, не пускающие детей в школу, например, в Якутии на этой неделе температура воздуха на улице опустилась до 55 градусов ниже нуля.