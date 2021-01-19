В феврале Навальному могут заменить условный срок на реальный

2 февраля Симоновский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство об отмене условного наказания оппозиционера Алексея Навального, сообщила его адвокат Ольга Михайлова.

Первоначально заседание было запланировано на 29 января, однако как отметила правозащитник, причины переноса неизвестны, сообщает "Интерфакс".

Как говорят адвокаты Навального, отбывать наказание он будет в СИЗО №1 "Матросская Тишина".

Напомним, оппозиционер Алексей Навальный арестован.

"Алексей Навальный заключён под стражу на 30 суток, до 15 февраля 2021 г.", - сообщил в Twitter адвокат Навального Вадим Кобзев.