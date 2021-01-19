Экологические организации добились приостановки разрешения на строительство "Северного потока-2"

Германские экологические организации Deutsche Umwelthilfe и Союз защиты природы опротестовали решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии о выдаче разрешения на строительство трубопровода "Северный поток-2" в водах Германии.

Подача жалоб приостанавливает действие разрешения. Ранее 15 января текущего года Федеральное ведомство продлило разрешение на укладку российского газопровода в немецких водах до конца мая, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, "Северный поток-2" остался без страховки: компания Zurich прекратила оказывать услуги по страхованию. Страховая компания опасается попасть под санкции США. Zurich вместе с фирмой Ramboll и сертифицирующим холдингом Det Norske Veritas Holding AS стал третьей компанией, отказавшейся от участия в проекте в январе.