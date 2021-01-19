В Кремле не стали комментировать отношение к аресту Навального

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отмена пресс-кола для журналистов 18 января не связана с арестом оппозиционера Алексея Навального.

По его словам, в пресс-службе не хотели отвлекать внимание представителей СМИ от пресс-конференции главы МИД России Сергея Лаврова, сообщает Telegram-канал "Подъем".

"Завтра все состоится",— сказал пресс-секретарь президента России. При этом комментировать отношение Кремля к аресту Алексея Навального он не стал.

Напомним, оппозиционер Алексей Навальный арестован.

"Алексей Навальный заключён под стражу на 30 суток, до 15 февраля 2021 г.", - сообщил в Twitter адвокат Навального Вадим Кобзев.