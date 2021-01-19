19 Января 2021
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Происшествия Северо-Кавказский ФО
лавина (2017) | Фото: Пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области

При сходе лавины в Карачаево-Черкесии погиб один человек, судьба еще двух неизвестна

В понедельник на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии сошла лавина.

Под снегом могли оказаться от четырех до 12 человек. Спасены шесть человек, еще одного ищут. Спасатели извлекли одного погибшего. Устанавливается местонахождение двух человек.

Поисково-спасательные работы на месте стихии прерваны до утра из-за погодных условий и темного времени суток, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что в месте схода лавины спасена женщина. Ее состояние средней тяжести.

Речь идет о постоялице гостиницы Altaroom, она в шоковом состоянии, женщина уже вернулась в номер.

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При сходе лавины в Карачаево-Черкесии погиб один человек, судьба еще двух неизвестна

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Теги: лавина, Карачаево-Черкесия



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