Вакцина от коронавируса защищает от всех штаммов COVID-19, - вирусолог

В России насчитывается полторы тысячи мутаций коронавируса, однако разработанные вакцины защищают от всех этих штаммов. Об этом вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев рассказал на пресс-конференции, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Известно более 1,5 тыс. мутаций у нас в стране. Но сам геном состоит из 30 тыс. отдельных генов. Это огромное количество. Мы по другим инфекционным заболеваниям знаем, по тому же гриппу, что происходят эти мутации, но до сих пор те вакцины, которые были разработаны, оказывают своё защитное действие", - сказал Николай Малышев на пресс-конференции в НСН.

Врач пояснил, что важно не количество мутаций, а качественные изменения в геномах вируса.

"На все случаи изменения в геноме вакцина продолжает активно действовать, оказывать защитное воздействие. Если через какое-то время мы получим вирус, который сильно отличается от этого, тут уже более активно займутся вирусологи", - добавил Малышев.

В понедельник, 18 января, в России началась запись на массовую вакцинацию от коронавируса. Любой желающий может подать заявку через портал "Госуслуг", правда, пока услуга работает в тестовом режиме. Ожидается, что россияне смогут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".

В первую очередь вакцинация доступна жителям столицы – их больше всего. Затем препарат поступит и в остальные регионы. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, до конца января в гражданский оборот поступит 2,1 млн доз вакцины.

Вирусолог напомнил, что, если планы Минздрава осуществятся, и к 1 сентября 60% населения будет привито, у россиян сформируется инкубационный иммунитет. К этому проценту прибавятся и те, кто уже переболел коронавирусом.

"Будет довольно обширная прослойка людей между больными и здоровыми, которые не заболеют, не переносят заболевание, не передают его и сами не заболевают. Вакцинация значительно снижает заражение и предотвращает тяжёлые формы течения болезни. Но некоторые могут заболеть, поэтому обязательное ношение маски и соблюдение социальной дистанции сохраняются", - отметил Малышев.

Носить маски и соблюдать дистанцию придется до официального объявления о появлении популяционного иммунитета у россиян. Однако эти меры защищают не только от коронавируса, но и от других респираторных заболеваний, одним из которых в скором времени будет считаться и COVID-19, напомнил врач.

Перед прививкой каждый проконсультируется с терапевтом. Желательно получить разрешение на прививку и от узких специалистов, на учёте у которых состоит человек, заметил вирусолог.

Вакцинация добровольна. И пока менее половины населения страны готовы пойти на это. "К сожалению, сейчас только 42-45% желают прививаться. Но, глядя на других людей, которые прививаются, и видя, что у них нет выраженных побочных линий, всё больше людей будут хотеть быть защищены", - добавил Малышев.

В России нельзя привиться зарубежной вакциной: ни одна из них у нас не зарегистрирована.