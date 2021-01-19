Вакцина от коронавируса защищает от всех штаммов COVID-19, - вирусолог

19 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про приговор ученому Азату Мифтахову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника В России
вакцинация, ГамКовидВАК (2021) | Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Вакцина от коронавируса защищает от всех штаммов COVID-19, - вирусолог

В России насчитывается полторы тысячи мутаций коронавируса, однако разработанные вакцины защищают от всех этих штаммов. Об этом вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев рассказал на пресс-конференции, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

"Известно более 1,5 тыс. мутаций у нас в стране. Но сам геном состоит из 30 тыс. отдельных генов. Это огромное количество. Мы по другим инфекционным заболеваниям знаем, по тому же гриппу, что происходят эти мутации, но до сих пор те вакцины, которые были разработаны, оказывают своё защитное действие", - сказал Николай Малышев на пресс-конференции в НСН.

Врач пояснил, что важно не количество мутаций, а качественные изменения в геномах вируса.

"На все случаи изменения в геноме вакцина продолжает активно действовать, оказывать защитное воздействие. Если через какое-то время мы получим вирус, который сильно отличается от этого, тут уже более активно займутся вирусологи", - добавил Малышев.

В понедельник, 18 января, в России началась запись на массовую вакцинацию от коронавируса. Любой желающий может подать заявку через портал "Госуслуг", правда, пока услуга работает в тестовом режиме. Ожидается, что россияне смогут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".

В первую очередь вакцинация доступна жителям столицы – их больше всего. Затем препарат поступит и в остальные регионы. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, до конца января в гражданский оборот поступит 2,1 млн доз вакцины.

Вирусолог напомнил, что, если планы Минздрава осуществятся, и к 1 сентября 60% населения будет привито, у россиян сформируется инкубационный иммунитет. К этому проценту прибавятся и те, кто уже переболел коронавирусом.

"Будет довольно обширная прослойка людей между больными и здоровыми, которые не заболеют, не переносят заболевание, не передают его и сами не заболевают. Вакцинация значительно снижает заражение и предотвращает тяжёлые формы течения болезни. Но некоторые могут заболеть, поэтому обязательное ношение маски и соблюдение социальной дистанции сохраняются", - отметил Малышев.

Носить маски и соблюдать дистанцию придется до официального объявления о появлении популяционного иммунитета у россиян. Однако эти меры защищают не только от коронавируса, но и от других респираторных заболеваний, одним из которых в скором времени будет считаться и COVID-19, напомнил врач.

Перед прививкой каждый проконсультируется с терапевтом. Желательно получить разрешение на прививку и от узких специалистов, на учёте у которых состоит человек, заметил вирусолог.

Вакцинация добровольна. И пока менее половины населения страны готовы пойти на это. "К сожалению, сейчас только 42-45% желают прививаться. Но, глядя на других людей, которые прививаются, и видя, что у них нет выраженных побочных линий, всё больше людей будут хотеть быть защищены", - добавил Малышев.

В России нельзя привиться зарубежной вакциной: ни одна из них у нас не зарегистрирована.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Вакцина от коронавируса защищает от всех штаммов COVID-19, - вирусолог

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: вакцина от коронавируса, прививка, вакцинация, иммунитет, мутация, штамм, ковид-19



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети