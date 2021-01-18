В Нижневартовске наградили победителей смотра-конкурса "Новогодний Нижневартовск"

В столице Самотлора наградили победителей смотра-конкурса "Новогодний Нижневартовск", сообщили Накануне.RU в мэрии.

Напомним, его проводили проводился по номинациям "Лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий школ", "Лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий детских дошкольных учреждений", "Лучшее оформление дворовых территорий и снежных игровых площадок", "Лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений и коммерческих предприятий (где работают до 300 сотрудников)", "Лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений и коммерческих предприятий (до 300 сотрудников)", "Лучший символ года".

Например, в номинации "Лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий школ" I место – у средней школы №15, II место – у средней школы №17, III место – у средней школы №23 с углубленным изучением иностранных языков. В номинации "Лучший символ года" I место – у АО "Управляющая компания №2", II место – у детского сада №17 "Ладушки" (1 корпус). Вручены награды и в других номинациях. Вручая награды победителям смотра-конкурса, заместитель главы города, директор департамента строительства Виктор Ситников поблагодарил участников за активность и оригинальные решения. Он отметил, что их старания по украшению города позволили создать праздничную атмосферу в конце непростого года.