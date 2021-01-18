18 Января 2021
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уфа (2019) | Фото: Накануне.ru

Сенатор от Башкирии "не видит серьёзных рисков" из-за введения covid-паспортов

Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова не видит серьезных рисков в связи с введением ковид-паспортов в регионе. Она считает полезным посмотреть на опыт региона в режиме пилотного проекта, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее глава республики Радий Хабиров отметил, что такой документ "решает несколько проблем": позволит людям из групп риска, имеющим антитела, выйти с самоизоляции и будет стимулировать граждан прививаться. Хабиров пояснил, что будут введены преимущества для тех, кто будет иметь данный паспорт. Он позволит посещать массовые мероприятия, общественные места, а также даст скидки в магазинах, фитнес-клубах и других учреждениях. Отмечается, что проект планируют запустить в начале февраля.

"В этом шаге я вижу положительный момент, связанный с тем, чтобы приобрести опыт, попробовать и посмотреть, как будет работать система, как она согласовывается с цифровыми технологиями, с правами человека. Посмотреть, взвесить все за и против. Я не вижу в этом больших рисков", - цитирует Гумерову ТАСС.

Башкирия вполне может стать таким пилотным регионом.

"И дальше, уже взвесив все плюсы и минусы, можно было бы принимать решения в других субъектах РФ, безусловно, посоветовавшись с общественностью, с жителями и т. д.", - уточнила сенатор.

Получение таких паспортов будет абсолютно добровольным.

"Если человек не хочет получать этот паспорт, то его никто не заставит сдавать анализ на антитела или вакцинироваться и т. д. Но это позволит видеть общую картину. И будет стимулировать к вакцинации", - полагает Гумерова.

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Сенатор от Башкирии "не видит серьёзных рисков" из-за введения covid-паспортов

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Теги: Радий Хабиров, ковид-паспорт, Лилия Гумерова



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