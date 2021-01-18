Защита бывшего схиигумена Сергия оспорила поведение следователей при его задержании

Басманынй районный суд Москвы рассмотрит иск защитников бывшего схиигумена Сергия (Романова), которые обжалуют действия следователей при задержании их подзащитного, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным картотеки суда, заседание состоится в 9.00 19 января.

Напомним, Сергия задержали ночью 29 декабря прошлого года в Среднеуральском женском монастыре и после допроса доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям УК РФ о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве Басманный суд арестовал его на два месяца. Сообщалось, что Романов якобы устроил сухую голодовку в следственном изоляторе. Однако позже в УФСИН заявили, что экс-схиигумен не отказался от еды, а "соблюдает пост".