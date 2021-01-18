Еще один депутат Госдумы выступила против ковид-паспортов

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина выступила против введения ковид-паспортов.

Она сказала "Парламентской газете", что делить людей на привитых и непривитых неправильно, а предоставлять какие-то скидки привитым - это нарушение прав граждан. Кроме того, для человека, может быть, и будет польза в том, что он сам не заболеет тяжело, но он все равно может быть носителем инфекции, а значит, может заразить других. Тогда за что ему давать скидку?

"Человек должен решить, это должно быть осознанное решение на прививку. Любая вакцина может иметь побочные явления", - сказала Соломатина.

При этом она сообщила, что привилась первой дозой "Спутника V".

Ранее сообщалось, что в Башкирии введут ковид-паспорта с рядом преимуществ для их обладателей. Телерадиоведущая Анна Шафран задалась следующим вопросом: если президент России еще не привился, то в Башкирию его не пустят?

Многие эксперты называют разделение людей по "прививочному статусу" сегрегацией и шагом к кастовому обществу.

