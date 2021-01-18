Навальный арестован на 30 суток
Оппозиционер Алексей Навальный арестован, передаёт корреспондент Накануне.RU.
"Алексей Навальный заключён под стражу на 30 суток, до 15 февраля 2021 г.", - сообщил в Twitter адвокат Навального Вадим Кобзев.
Напомним, 17 января аэропорт "Внуково", в котором должен был приземлиться самолет с Алексеем Навальным на борту, "закрылся". Авиалайнер сел в "Шереметьево", где правоохранители задержали оппозиционера. Пока он задержан на 48 часов. Дальше его судьбу будет решать суд. который может изменить условный срок Навального на реальный.
Алексей Навальный заключён под стражу на 30 суток до 15 февраля 2021 года— Вадим Кобзев (@advokatkobzev) January 18, 2021