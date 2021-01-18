Навальный арестован на 30 суток

Оппозиционер Алексей Навальный арестован, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Алексей Навальный заключён под стражу на 30 суток, до 15 февраля 2021 г.", - сообщил в Twitter адвокат Навального Вадим Кобзев.

Напомним, 17 января аэропорт "Внуково", в котором должен был приземлиться самолет с Алексеем Навальным на борту, "закрылся". Авиалайнер сел в "Шереметьево", где правоохранители задержали оппозиционера. Пока он задержан на 48 часов. Дальше его судьбу будет решать суд. который может изменить условный срок Навального на реальный.