18 Января 2021
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Происшествия Северо-Кавказский ФО
жкх водоканал вода (2007) | Фото: Накануне.ru

В Буйнакске, где отравились более 300 горожан, задержан глава местного водоканала

В Буйнакске задержан ио директора МУП "Буйнакскводоканал" Абдулвагаб Шарипов в рамках расследования массового отравления.

Напомним, на прошлой неделе в больницы и поликлиники города обратилось более 300 человек, из которых почти 250 – дети в возрасте от одного года. Все они жаловались на симптомы пищевого отравления - повышение температуры, сопровождающееся рвотой и диареей.

СКР возбудил уголовное дело по факту "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Главным "подозреваемым" стала вода из городского водопровода, хотя городские власти сначала отрицали такую версию, даже пытались доказать, что дети могли отравиться мандаринами.

"В рамках расследования уголовного дела установлено, что Абдулвагаб Шарипов <…> выполнял работы и оказывал услуги по поставке питьевой воды жителям города Буйнакск, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, вызвавшее их заболевание острой кишечной инфекцией", - говорится в сообщении республиканского управления Следственного комитета.

Сейчас Шарипов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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В Буйнакске, где отравились более 300 горожан, задержан глава местного водоканала

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Теги: буйнакск, госпитализация, острая кишечная инфекция, отравление, водоканал



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