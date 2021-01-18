18 Января 2021
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запуск ракеты &quot;Союз-2&quot; с космодрома Плесецк (2018) | Фото: function.mil.ru

Жителей Ямальского района предупредили о падении ступеней ракеты "Союз"

Жителей Ямальского района предупредили о возможном падении на территорию муниципалитета ступеней космической ракеты "Союз", сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

Ракету запустят с космодрома "Плесецк". Ориентировочная дата запуска - 2 - 3 февраля.

Ожидается, что части ракеты рухнут между населенными пунктами Яр-Сале и Порц-Яха.

"Просим жителей района в период со 2-го по 3 февраля воздержаться от поездок в направлении Порц-Яхи. Населенным пунктам ничего угрожать не будет, такие мероприятия на территории района проводятся более 20 лет. Перед пуском ракеты район падения будет обязательно обследован", - говорится в сообщении.

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Жителей Ямальского района предупредили о падении ступеней ракеты "Союз"

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Теги: ракета, ступени, союз



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